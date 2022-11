Miglioramento reti idriche urbane, Angarano: “Dopo via Alighieri anche Corso Umberto” / FOTO

“Stamattina ho effettuato un sopralluogo con l’Assessore Natale Parisi in via Alighieri, dove sono cominciati gli interventi di Acquedotto Pugliese previsti nel piano che sta riguardando tutta la Città con un investimento complessivo previsto di oltre 3 milioni di euro”. A riferirlo è il Sindaco Angelantonio Angarano.

“L’obiettivo è il miglioramento funzionale e strutturale delle reti idriche urbane – prosegue – che distribuiscono acqua potabile mediante la riduzione delle perdite idriche. Si sta per questo procedendo alla sostituzione di una parte delle condotte più vecchie e ammalorate (spesso con conseguente aumento di diametro), nonché alla realizzazione di distretti, equipaggiati con postazioni per il controllo delle pressioni ed il monitoraggio dei principali parametri idraulici, e alla realizzazione di nuovi tronchi funzionali alla distrettualizzazione. Gli interventi in questa specifica zona riguarderanno progressivamente, dopo via Alighieri, anche Corso Umberto e saranno realizzati per step, in modo tale da cercare di ridurre quanto più possibile i disagi”.

“Chiediamo quindi pazienza e comprensione – dice il primo cittadino – consapevoli del fatto che le opere sono fondamentali per migliorare ed ottimizzare il servizio a beneficio di tutti, residenti e attività commerciali. Ringraziamo AQP per l’attenzione riservata alla nostra Città. I lavori ben si inseriscono in un contesto generale che sta vedendo Bisceglie protagonista – conclude Angarano – di un netto e continuo miglioramento delle infrastrutture e delle reti (idrica, elettrica, gas, fibra ottica), così da assicurare migliori servizi a tutta la Comunità”.