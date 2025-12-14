Mazzilli, Cosmai, Innocenti e Torchetti aderiscono al nuovo progetto politico Per Bisceglie

“Aderiamo al nuovo progetto politico Per Bisceglie. Dall’esperienza civica nella lista Per la Puglia al fianco del neo-eletto consigliere regionale Ruggiero Passero inizia un nuovo percorso al servizio della comunità con lo sguardo rivolto alle future sfide amministrative”. Così i consiglieri comunali Carla Mazzilli, Luigi Cosmai, Pietro Innocenti e Giuseppe Torchetti.

“La campagna elettorale appena conclusa – affermano i consiglieri – con il trionfo e l’elezione a presidente della Regione di Antonio Decaro, lo straordinario risultato ottenuto a Bisceglie dalla lista Per la Puglia, con l’elezione in consiglio regionale dell’amico Ruggiero Passero e l’ottimo risultato del candidato Vincenzo Valente, ha premiato un modo di fare politica basato sull’ascolto, la condivisione e l’impegno quotidiano al servizio della comunità. In questi principi ci riconosciamo e su questo fonderemo il nostro impegno nel nuovo progetto politico Per Bisceglie”.

“L’ azione comune – concludono i consiglieri – che è già in essere all’interno del consiglio comunale, proseguirà, senza rinnegare il nostro passato, con sempre maggiore impegno anche in vista delle sfide future che attendono la città. I cittadini di Bisceglie hanno bisogno di risposte serie e concrete”.