Mauro Sasso: “Verifichiamo tutte le scuole per non lasciare al gelo i giovani biscegliesi”

“Verifichiamo tutte le scuole per non lasciare al gelo i giovani biscegliesi”. Questo l’appello del consigliere d’opposizione Mauro Sasso.

“Mi arrivano molte segnalazioni di situazioni incresciose in diverse scuole della nostra città. Aule al gelo, infissi rotti o fatiscenti che costringono i bambini a stare in classe con doppie felpe o giubbotti. Termosifoni spenti alle 11, anche dove si effettua il tempo pieno”, scrive Sasso in una nota stampa.

“Questa situazione non può andare avanti. Soprattutto con l’abbassamento delle temperature di questi giorni. Non possiamo lasciare i nostri giovani in queste condizioni. È necessaria una verifica di tutte le scuole per verificare le criticità e porre urgentemente rimedio”, conclude il consigliere.