Marco Di Leo: “Progetto politico a sostegno di Spina per futuro della città”

“Il progetto politico presentato ieri sera guarda al futuro della nostra città. Ambiente, imprenditoria giovanile, recupero della spesa pubblica improduttiva: tematiche che potranno essere pienamente sviluppate nei mesi successivi”. Così scrive in un comunicato stampa Marco Di Leo, tra gli esponenti politici presenti ieri per annunciare e sostenere la candidatura a sindaco di Francesco Spina per le amministrative del 2023 (LEGGI QUI).

“Ci aspettano mesi in cui struttureremo il futuro utilizzo del PNRR: un’occasione che Bisceglie non può perdere e a cui l’attuale amministrazione guarda con eccessiva distrazione”, afferma Di Leo. “Le premesse sono ottime e la coalizione deve confermarle in questi mesi di campagna elettorale. Tuttavia, le vecchie logiche delle politica biscegliese fanno capolino: i social sono lo specchio di questa condizione degradante. Uomini e donne che, all’insegna dello squadrismo digitale, insultano, denigrano e sviliscono chi decide di impegnarsi politicamente”.

“A loro dico: confrontatevi sui temi e sulle competenze, poiché la violenza verbale vi qualifica sufficientemente. L’obiettivo è aprirci a tutte le forze riformiste e popolari: programmi e coerenza del percorso politico sono prioritari per noi. Non tutti potrebbero dire lo stesso: auspico che, da qui a due anni, non ci troveremo a raccontare di simpatizzanti, ex o tesserati Forza Italia, PDL, PD, LEU, Forza Nuova, Alleanza Nazionale tutti insieme appassionatamente. Restituiamo decoro alla politica della nostra città”, conclude Di Leo.