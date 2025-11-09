Marcello Lanotte inaugura a Bisceglie la campagna elettorale

Oggi, 9 novembre alle ore 16:30, presso Villa Ciardi a Bisceglie, si terrà l’apertura ufficiale della campagna elettorale di Marcello Lanotte, candidato alle prossime Elezioni Regionali nella lista Forza Italia – Lobouno Presidente.

Interverranno il segretario cittadino Sergio Ferrante, il consigliere regionale Francesco La Notte, il senatore Dario Damiani, vice coordinatore regionale vicario del partito in Puglia, l’onorevole Mauro D’Attis, coordinatore regionale di Forza Italia Puglia, e il senatore Francesco Paolo Sisto, vice ministro della Giustizia.

A chiudere l’incontro sarà Luigi Lobouno, candidato alla presidenza della Regione Puglia, che illustrerà la visione complessiva del progetto politico condiviso con Lanotte e con la coalizione.

Nel corso dell’appuntamento saranno presentate le idee, le priorità e gli obiettivi programmatici della candidatura di Lanotte, con particolare attenzione ai temi dello sviluppo territoriale, dell’ascolto delle comunità e della valorizzazione delle risorse locali.

Lo slogan scelto per la campagna, “La voce di tutti!”, sintetizza la volontà di dare rappresentanza e spazio a ogni realtà del territorio, promuovendo una politica inclusiva, partecipata e attenta al quotidiano.