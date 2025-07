Manutenzioni, Parisi: “Respingiamo al mittente le accuse faziose e strumentali”

“Qualcuno pensa di cavalcare la notorietà e la visibilità parlando male degli altri. Non ci interessano e respingiamo al mittente le accuse faziose e strumentali. Il servizio manutentivo in una Città forse è il più delicato per l’intensità di lavoro che richiede, abbracciando vari settori del patrimonio comunale, compreso il verde pubblico”. Interviene così il consigliere comunale Natale Parisi, esponente della maggioranza a sostegno del sindaco Angarano, sul dibattito alimentato dalle opposizioni, che negli scorsi giorni hanno chiesto le dimissioni dell’assessore alle manutenzioni.

“Conosco bene il settore essendo stato assessore. I giudizi sull’operato sono stati espressi nell’assise più rappresentativa, il consiglio comunale. E non va dimenticato il mandato affidato dagli elettori, che ha sancito un programma amministrativo che sarà giudicato nel momento elettorale. Programma e mandato che forse è stato dimenticato proprio da chi oggi si erge a dispensatore di considerazioni fuori luogo e gratuite, da chi utilizza i social per pavoneggiarsi dimenticando che il rispetto è alla base di ogni rapporto, sia politico che umano”, scrive Parisi.

“Esprimo grande solidarietà agli assessori oggetto delle critiche gratuite, in particolare al settore delle manutenzioni. Oltre ad essere una infaticabile lavoratrice, l’Assessore alle Manutenzioni è continuamente sul campo, con competenza e professionalità, interpretando sin dal primo giorno in piena autonomia il ruolo a cui il Sindaco l’ha delegata. Per questo motivi, coerente al percorso amministrativo, esprimo piena fiducia agli assessori ‘censurati’ e continuerò con serietà a servire la mia Città”, conclude il consigliere comunale.