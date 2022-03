Manifestazione regionale vittime mafia, Angarano: “Interpretiamo sentimento cittadinanza”

“Stamattina ho partecipato alla manifestazione regionale di Libera e Avviso Pubblico a Monte Sant’Angelo in memoria delle vittime innocenti di mafia. Con il vicepresidente nazionale di Avviso Pubblico, Michele Abbaticchio, la vicepresidente nazionale di Libera, Daniela Marcone, figlia di Francesco Marcone, assassinato dalla mafia; il sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo D’Arienzo, coordinatore di Avviso Pubblico Puglia; autorevoli relatori, rappresentanti delle Istituzioni del territorio e tanti studenti, è stata una mattinata di significative testimonianze e forte impegno collettivo, sociale e umano”. Lo rende noto il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Con la nostra presenza, interpretando il sentimento della nostra Cittadinanza – prosegue – abbiamo voluto ribadire, oggi e sempre, la nostra ferma volontà di contrastare con ogni mezzo la mafia, il malaffare, la criminalità e l’illegalità”.

“Bisceglie c’è, con orgoglio. Facendo fronte comune – conclude il Primo cittadino – con le Istituzioni e parlando della bellezza di essere liberi e onesti ai ragazzi, con perseveranza, siamo più forti e coltiviamo un futuro migliore di legalità e giustizia. Non ci stancheremo mai di farlo, per noi e per i nostri figli”.