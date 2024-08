Maltempo, Spina: “E’ giunto il momento di dedicarsi ai problemi veri della città”

“Ieri Bisceglie è stata l’unica città del nord barese a subire danni per la pioggia, durata poco più di mezz’ora e peraltro preannunciata dall’allerta meteo (fortunatamente non ci sono state trombe d’aria)”. A parlare è il consigliere comunale Francesco Spina in merito al forte temporale che nelle scorse ore si è abbattuto sulla città creando disagi.

“Sono passati 14 mesi da quando si è insediata la nuova amministrazione – prosegue – e l’opposizione ha fatto il suo dovere senza fare polemiche o alzare barricate. Ora però la nuova giunta destra-Pd deve cambiare passo. Il sindaco affronti il problema con i suoi assessori e i responsabili politici della sua maggioranza. Ieri alcuni cittadini hanno rischiato la vita rimanendo intrappolati nelle macchine su via pozzo Marrone e su via Ruvo, senza parlare dell’albero non potato da anni, caduto nella scuola comunale, che avrebbe potuto uccidere qualcuno”.

“Passeggiare in piazza Vittorio Emanuele è costata la vita a un cittadino qualche giorno fa. Insomma, il caos e il degrado non sono più un problema soltanto ambientale o estetico, ma sono diventati problemi di insicurezza sociale e fattori di rischio per l’incolumità pubblica. È giunto il momento di dedicarsi, oltre che alle parate e alle inaugurazioni private commerciali, anche ai problemi veri della città. La cura ordinaria del territorio è un’attività fondamentale e quotidiana. Altri 4 anni così – conclude Spina la città non li può reggere. Queste immagini dimostrano la gravità dei fatti di ieri e il panico dei cittadini”.