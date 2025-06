Lavori Teatro Garibaldi, Rigante: “Polemiche sterili, si tratta di interventi estetici di completamento”

“I lavori di questi giorni non hanno nulla a che fare con quelli che hanno portato alla certificazione di agibilità del Teatro Garibaldi. Si tratta di interventi estetici con il posizionamento delle coperture esterne delle condutture dell’impianto di aerazione. Polemiche sterili che non possono intaccare l’impegno dell’Amministrazione comunale, degli Uffici, delle maestranze che hanno reso il Garibaldi un luogo sicuro sotto tutti i punti di vista”. Così l’Assessore ai lavori pubblici Roberta Rigante in una nota replica alle dichiarzioni del consigliere comunale Francesco Spina.

“Il Teatro Garibaldi, come è noto, ha riaperto le porte alla Città, prima con la Festa della Polizia del 10 aprile e poi con la serata di inaugurazione del 30 maggio. Nei giorni precedenti questa data, la Commissione Pubblico Spettacolo, della quale fanno parte anche Vigili del Fuoco e ASL, ha certificato l’agibilità del Teatro a conclusione dei lavori di riqualificazione, messa in sicurezza e adeguamento antincendio. Un risultato importante per quello che consideriamo il luogo della cultura per eccellenza della nostra Città. Parallelamente a questi ultimi interventi di completamento esterno – conclude l’Assessore Rigante – stiamo ovviamente lavorando al futuro del Teatro Garibaldi che è e sarà un fondamentale contenitore culturale della Città di Bisceglie”.