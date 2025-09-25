Lavori Ponte Lama, Spina: “Si intervega subito per superare criticità e ricadute negative per la città”

«Si intervenga subito per superare le criticità e le ricadute negative sulla sicurezza stradale, sui piani di protezione civile, sulle emergenze sanitarie, sullo sviluppo turistico della città, separata traumaticamente da Trani. La chiusura del ponte lama, che potrebbe durare anche più di 5 anni (tenendo peraltro presente la cronica lentezza dei lavori pubblici biscegliesi) penalizza fortemente la città di Bisceglie, priva (al contrario di Trani) di un casello autostradale». Comincia con queste parole la nota del consigliere comunale di opposizione Francesco Spina commentando l’imminente avvio dei lavori con conseguente chiusura del Ponte Lama dal 27 settembre.

«L’unico collegamento con la città di Trani rimarrà ora la strada statale 16 bis – prosegue Spina – che proprio in questi giorni sta registrando code infinite sul tratto Bisceglie-Trani a causa dei continui lavori e dei soliti incidenti. Cosa succederebbe in caso di emergenze (sanitarie, maltempo) se la SS 16 bis rimanesse bloccata per molto tempo? Per scongiurare il pericolo di gravi danni ai cittadini, diventa urgente la programmazione dei servizi sanitari urgenti (pronto soccorso, forniture della farmacia ospedaliera) in modo autonomo, nelle rispettive città di Bisceglie e Trani».

«E nessuno ha spiegato come verranno riprogrammati i trasporti pubblici su strada e le fermate – prosegue il consigliere di opposizione – soprattutto per garantire e rassicurare i lavoratori pendolari e gli studenti. Ma perché questa mancanza di programmazione e questa approssimazione nel prevedere le criticità che si svilupperanno sul territorio nei prossimi anni? Alla mia domanda sul perché non si sia approvato un progetto che prevedesse l’esecuzione dei lavori con il mantenimento almeno di una corsia che collegasse le due città (progetto esistente e presentato), l’amministrazione non ha saputo dare risposta. In ogni caso, ora bisognerà intervenire almeno per mettere in sicurezza con uno spartitraffico, con idonea segnaletica, rotatorie e impianti di illuminazione il tratto dell’unica strada alternativa, la SS Bisceglie – Andria, realizzando in particolare una rotatoria all’incrocio “maledetto” (a causa dei numerosi incidenti mortali) coincidente con lo svincolo per Trani».

«Ben venga l’opera di consolidamento del Ponte Lama che tutti aspettavamo, ma prima della sua chiusura, che potrebbe durare anche 5-7 anni – sostiene – si sarebbero dovuti eseguire questi importanti interventi. Isolare Bisceglie da Trani in questo modo radicale e duraturo determinerà sicuramente anche gravi ricadute negative su turismo e commercio – conclude Francesco Spina – e noi non possiamo più sopportare di vedere chiudere le storiche attività commerciali della città nell’indifferenza generale o, peggio, con la presenza festosa delle istituzioni protese a celebrare solo la Bisceglie che è stata, chiudendo, invece, gli occhi sulla Bisceglie che sarà».