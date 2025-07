Lavori in corso nelle scuole biscegliesi per quasi 18 milioni di euro

È in corso a Bisceglie un’importante pianificazione nel campo dell’edilizia scolastica, con la realizzazione di cinque nuove mense scolastiche (ai plessi di via Martiri di via Fani, Caputi, san Giovanni Bosco, De Amicis e Angela Di Bari), due nuovi asili nido (in via Padre Kolbe e all’interno del plesso Don Pasquale Uva) e due nuove scuole per l’infanzia (in Corso Dott. Sergio Cosmai e in via Carrara Gioia), oltre ai lavori in via di completamento agli istituti scolastici Don Pierino Arcieri e Riccardo Monterisi. L’importo totale per questi lavori è di qusi 18 milioni di euro.

“Negli ultimi giorni, inoltre – si legge nella nota di Palazzo San Domenico – approvati in giunta comunale i Documenti di Indirizzo della Progettazione (DIP), il Comune di Bisceglie ha inviato le candidature per ottenere finanziamenti dai “Fondi strutturali europei – programma nazionale “scuola e competenze” 2021-2027 fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr)” per lavori di miglioramento sismico delle palestre delle scuole “Edmondo De Amicis” (Primo Circolo Didattico) per un costo complessivo di 750.000 euro e “Battisti Ferraris” per un importo di 1.600.000 euro. Restano inoltre in graduatoria i progetti sia per la realizzazione di una palestra a Carrara Reddito, per un valore complessivo di 1.635.000 euro, sia per la costruzione di una mensa scolastica al plesso scolastico Falcone-Borsellino, per altri 350.000 euro”.

“Un lavoro immane, probabilmente senza precedenti nella nostra Città”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Non ricordo un altro periodo in cui le scuole siano state così oggetto di attenzioni ed interventi radicali e significativi, senza dimenticare che abbiamo già dotato praticamente tutti i nostri edifici scolastici di certificazioni antincendio e molti, in questi anni, sono stati gli adeguamenti antisismici. Lo abbiamo sempre detto: nelle scuole si coltiva il nostro futuro, vogliamo che i nostri bimbi e i nostri ragazzi possano imparare e crescere in ambienti sani, moderni e confortevoli. Alle parole, come sempre, sono seguiti i fatti. Presto i risultati di tutta questa programmazione a lungo termine saranno ancora più visibili. Se penso che quando abbiamo cominciato il nostro mandato, avevamo a che fare con situazioni imbarazzanti, come le finestre di plastica nel plesso di via Martiri di via Fani, mi vengono i brividi”, ha aggiunto il Primo Cittadino di Bisceglie.

“Tanto abbiamo fatto, tanto c’è ancora da fare, ma la strada intrapresa è quella giusta, con investimenti consistenti e finanziamenti ottenuti grazie alla capacità organizzativa e progettuale, alla visione a lungo termine. Avere 18 milioni di euro ‘a terra’, in cantieri operativi, è una grande responsabilità. Con l’apporto significativo delle Assessore Loredana Bianco e Roberta Rigante, ma anche di tutta la Giunta e del Consiglio, continueremo a seguire i progetti e a lavorare sodo per completare tutti i lavori nel più breve tempo possibile, dando alle famiglie nuovi, importantissimi servizi e opportunità che si tramutano in maggiore serenità e migliore qualità della vita. Un grande ringraziamento va all’Ufficio Tecnico, al Dirigente Arch. Giacomo Losapio e a tutti i dipendenti, che con grande passione e sacrificio curano i progetti, le procedure amministrative, seguono i lavori”, ha concluso il Sindaco Angarano.