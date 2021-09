Lavori alla Scuola Monterisi, Comune metterà a disposizione servizio navetta gratuito

Lunedì 20 settembre ripartiranno le attività didattiche della scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale “Riccardo Monterisi”. L’edificio scolastico, come noto, sarà oggetto di importanti lavori a seguito di un finanziamento regionale di 5,34 milioni di euro complessivi ottenuto dall’Amministrazione Angarano.

“Gli interventi – si legge nella nota diffusa da Palazzo San Domenico – consisteranno nell’adeguamento sismico, ampliamento ed efficientamento energetico, compresa la realizzazione di una moderna arena-auditorium che sulla copertura avrà un campo da basket/volley. La nuova struttura, rispondendo alle istanze della comunità scolastica e delle famiglie, sopperirà all’assenza di spazi idonei alle esercitazioni e alle esibizioni dell’orchestra scolastica. Il teatro sport-arena sarà inoltre un importante contenitore aperto alla Città per la promozione e fruizione delle attività culturali in molteplici forme (musica, teatro, danza ecc.) e dell’attività sportiva”.

La popolazione studentesca della scuola “Monterisi” sarà pertanto distribuita su due plessi scolastici, “Salnitro” e “Galileo Ferraris”. L’Amministrazione comunale, in sinergia con la Dirigente scolastica, sta lavorando per mettere un servizio navetta gratuito, sia all’andata che al ritorno, a disposizione di alunni ed alunne che abitano lontano dalla scuola di destinazione, sia “Salnitro” che “Ferraris”, con punto di raccolta in Viale Calace. Il servizio sarà attivato già dai primi di ottobre, non appena, di concerto con la Dirigente scolastica, sarà definito il numero di alunni che necessiteranno della navetta, Indicazioni precise sul servizio verranno fornite nei prossimi giorni.