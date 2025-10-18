L’annuncio di Francesco La Notte: “Non sarò candidato alle prossime elezioni regionali”

Un colpo di scena a pochi giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle liste elettorali in vista delle prossime elezioni regionali. Il consigliere regionale uscente Francesco La Notte, che già a fine settembre aveva annunciato di essere nuovamente in corsa con Forza Italia (LEGGI QUI), ha scelto di non candidarsi.

“Non si tratta di un passo indietro, ma di un gesto d’amore e coerenza, perché chi ama davvero una squadra, sa quando è il momento di fare un passo di lato per il bene comune”, scrive La Notte. “Ho sempre creduto che la politica non debba essere una corsa al traguardo personale, ma un cammino condiviso, fatto di scelte difficili e di responsabilità verso la propria comunità. Per questo, con serenità e convinzione, ho deciso di non candidarmi alle prossime elezioni regionali. Una scelta che nasce dall’amore profondo per questo territorio, per i cittadini che ho avuto l’onore di rappresentare, e per il partito in cui credo e a cui devo lealtà e rispetto”.

“Ci sono momenti nella vita in cui bisogna fermarsi, guardare oltre se stessi e chiedersi cosa sia davvero giusto fare. Credo che oggi sia giusto lasciare spazio a nuove energie, a un percorso che possa rafforzare Forza Italia e renderla ancora più vicina alla gente”, si legge nella nota stampa.

“Continuerò, come sempre, a mettermi a disposizione del partito, dei nostri militanti e di tutti i cittadini che credono in una politica fatta di serietà, valori e impegno concreto. Il mio impegno per questa terra non finisce qui. Cambia la forma, ma non la sostanza. Resta l’amore per la mia gente e la voglia di costruire insieme un futuro migliore. Un grazie a tutti, ma soprattutto alla mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto con pazienza, affetto e discrezione in ogni battaglia”, conclude il consigliere regionale uscente.