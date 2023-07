La Notte: “Sindaco e assessore assenti in Regione per audizione su situazione rifiuti a Bisceglie”

“Continua la totale assenza, della città di Bisceglie e dei suoi amministratori, sindaco e assessore di competenza, dalle istituzioni, alla mia richiesta di audizione sulla gravissima situazione igienico sanitaria che dal 1 Giugno ad oggi si sta verificando nella nostra città. Oggi il Comune di Bisceglie, il Sindaco o suoi delegati sono risultati assenti ingiustificati, rifugiandosi dietro un articolo pubblicato su giornali locali, quando potevano illustrare in commissione”. Lo comunica il consigliere regionale Francesco La Notte (Udc), firmatario di una richiesta urgente di audizione in commissione V ambiente in Regione Puglia, relativa allo stato del servizio di raccolta rifiuti a Bisceglie.

“Mi aspettavo delle risposte, chiare e nette per come risolvere questa problematica sulle tempistiche, ma nulla, solo un silenzio tombale, creando anche notevole imbarazzo tra i partecipanti della V Commissione e dell’Assessore Regionale Maraschio, la quale, estremamente dispiaciuta per l’assenza del Sindaco e per il poco bon ton istituzionale, nello spirito collaborativo e di risoluzione della problematica, ha affermato che formulerà una richiesta ad Ager e al Sindaco al fine di avere notizie in merito alla situazione disastrosa sui rifiuti che sta vivendo la nostra città”.

“Mi preme ringraziare per la collaborazione il Presidente di Legambiente di Bisceglie Alessandro Di Gregorio, il quale ha spiegato in maniera chiara alla commissione la problematica che la nostra città sta affrontando da giorni. La situazione dei rifiuti deve esser risolta in breve tempo. La nostra città, che durante il periodo estivo raddoppia il numero di cittadini presenti sul territorio, non può e non deve diventare una discarica a cielo aperto”.