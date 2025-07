La Notte: “Realizzazione spartitraffico opera non voluta dai cittadini ma realizzata comunque”

“Lo scrivo con chiarezza, per l’ultima volta: non ho avuto, non ho e non avrò alcun potere decisionale sulle scelte dell’amministrazione comunale di Bisceglie. Sono consigliere regionale, non un consigliere comunale, non un assessore di questa città, eppure c’è ancora chi, in modo strumentale e in malafede, continua a tirare in ballo il mio nome in merito alla realizzazione del famigerato spartitraffico in Piazza Vittorio Emanuele”. A parlare è il consigliere regionale Francesco La Notte.

“Un’opera non voluta dai cittadini, contestata apertamente, ma realizzata comunque, in barba al confronto, alla partecipazione e al buon senso. Un atto di arroganza politica – dichiara l’esponente di Forza Italia – un simbolo di quanto lontana questa amministrazione sia dalle reali esigenze della nostra comunità. E allora sia chiaro che io non ho mai contribuito, né direttamente né indirettamente, a questo scempio”.

“Forza Italia, e con essa i suoi rappresentanti, continuerà a sedere con fermezza all’opposizione di un’amministrazione che non ascolta, che impone, che decide da sola e contro la volontà popolare. Io sto dalla parte di chi vive questa città ogni giorno. Dalla parte di chi ama davvero Bisceglie. Non di chi la usa – conclude La Notte – come palcoscenico per l’ennesima scelta sbagliata”.