La Notte: “Protocollo smaltimento rifiuti in agricoltura progetto virtuoso e utile per comparto”

La Regione Puglia ha intrapreso un importante percorso approvando lo scorso 1 settembre in Giunta il primo accordo di programma attraverso il quale, assieme ad Ager, si impegna a individuare sul territorio centri organizzati di raccolta al fine di garantire la corretta gestione e la tracciabilità dei rifiuti agricoli di materie plastiche, semplificando gli adempimenti amministrativi a carico dei produttori agricoli.

“Quello portato avanti dagli assessori regionali all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, e all’Ambiente, Annagrazia Maraschio, è un progetto virtuoso ed utile per un comparto, come quello agricolo, che nella nostra regione ha un ruolo importantissimo”, dichiara il Consigliere regionale dei “Popolari con Emiliano” Francesco La Notte.

“Raccolta differenziata, riciclaggio, recupero e corretta gestione dei rifiuti diventano operazioni fondamentali se vogliamo che la terra in cui viviamo possa continuare a splendere e produrre in maniera attiva e responsabile. Nel pieno rispetto di quelle che sono le indicazioni dell’Unione Europea – continua La Notte – la Puglia porta avanti questa strategia con il supporto di una rete istituzionale che possa aiutare le imprese agricole a muoversi con maggiore fluidità in questo campo. Questo accordo che andremo a visionare rappresenta l’esempio di come, attraverso la cooperazione ed una giusta visione, si possano fare importanti passi in avanti con una gestione virtuosa degli scarti dei prodotti dall’attività agricola e nel rispetto dell’ambiente” conclude il Consigliere regionale La Notte.