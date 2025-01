La Notte: “Mio intervento ha acceso riflettori su trasferta a Miami di fedelissimi del presidente Emiliano”

“Non posso che essere soddisfatto se grazie al mio intervento e all’audizione che ho depositato lo scorso 12 dicembre, Forza Italia è riuscita ad accendere i riflettori su un fatto che oggi diventa addirittura un caso nazionale: gli oltre 400mila euro per la trasferta a Miami dei fedelissimi del presidente Emiliano“. A parlare è il consigliere regionale Francesco La Notte.

“Soldi pubblici spesi per pochissimi giorni di viaggio e per attività di comunicazione durante la fiera internazionale dell’Art Basel di Miami. Si tratta – continua il consigliere biscegliesei – di una questione che merita di essere attenzionata non solo dalla Commissione consiliare che, su mia richiesta, si riunirà giovedì 23 gennaio; ma anche probabilmente da altri organi competenti a definire se sia qualificabile come spesa o come sperpero di danaro pubblico. Lo stesso 23 gennaio, la Commissione sarà chiamata a far luce su altre e diverse vicende, come quella richiesta dalla collega di Fdi sull’inchiesta che ha coinvolto l’ex dg di Pugliapromozione. È evidente che siano questioni distinte: l’unica richiesta di audizione sulla trasferta a Miami è la mia e sono l’unico sottoscrittore”.