La Notte: “L’accordo quadro con il Patto Nord-barese Ofantino è occasione da non perdere”

La Regione Puglia firmerà venerdì 26 marzo un accordo quadro con il Patto Territoriale Nord-barese Ofantino al fine di rilanciarne obiettivi e attività. Lo annuncia il consigliere regionale Francesco La Notte, che, in comune accordo con il gruppo dei “Popolari con Emiliano”, si è espresso favorevolmente affinché il Patto, la cui utilità strategica si sostanzia in attività a favore del territorio della provincia Bat, venga rafforzato e ampliato.

“Il Patto e le Agenzie di settore coinvolte hanno attivato, in quindici anni, circa 276.5 milioni di euro di risorse aggiuntive di provenienza comunitaria, nazionale e regionale”, afferma il consigliere biscegliese. “La Regione vuole riconoscere gli sforzi fatti e favorire ulteriori possibilità di crescita. Per questo si è lavorato affinché l’accordo quadro prevedesse una durata triennale e una dotazione di 50mila euro solo per il 2021”.

Attraverso l’accordo quadro con la Regione, l’Agenzia per l’occupazione e lo sviluppo dell’Area Nord Barese Ofantina si impegna a svolgere le seguenti attività in favore delle Amministrazioni consorziate: assistenza amministrativa, assistenza tecnica, attività di scouting e valutazioni ex-ante. Ciascuna Amministrazione beneficiaria potrà chiedere l’esecuzione delle attività riconducibili a questi tre assi strategici di intervento sulla base di specifici piani di attività da concordare preventivamente con l’Agenzia.

“Il mio invito ai Comuni aderenti al Patto è quello di cogliere questa concreta possibilità di rilancio. L’auspicio è che i sindaci interessati sappiano valorizzare l’impegno del presidente Michele Patruno e della Regione Puglia. Un’occasione del genere, specialmente in un contesto socio-economico difficile e depressivo come quello che stiamo vivendo, non può essere persa”. Così conclude il consigliere regionale La Notte.