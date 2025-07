La Notte: “In Consiglio comunale il Sindaco ha trovato tempo per attaccarmi, che parli è già una notizia”

“Durante l’ultimo Consiglio comunale il Sindaco Angarano ha trovato il tempo – e lo slancio – per attaccare il sottoscritto, sostenendo che non si sarebbe visto nulla di rilevante per la città, se non, cito testualmente “qualche finanziamento a pioggia destinato ad associazioni biscegliesi.” Lo dichiara il consigliere regionale Francesco La Notte.

“Ora, che il Sindaco parli è già una notizia. Che si indisponga è quasi commovente. Ma che si indigni per l’arrivo di risorse concrete sul territorio, beh questo è puro spettacolo. Secondo lui – prosegue – finanziare il tessuto associativo locale non è abbastanza. Strano, davvero strano. Detto proprio da chi – coerentemente con la sua lunga tradizione di promesse creative – si era fatto fotografare con un assegno gigante in mano, promettendo di rinunciare alla propria indennità da Sindaco per donarla alla città. Spoiler: la città è ancora in attesa, l’assegno pure”.

“Parla di pioggia di fondi? Beato lui che se lo può permettere. Perché mentre io lavoro affinché le realtà biscegliesi ricevano sostegno dalla Regione – continua l’esponente di Forza Italia – lui ha fatto arrivare 60.000 euro a un’associazione che, ovviamente casualmente, è molto vicina a un suo consigliere di maggioranza. Pura coincidenza, certo. Detto ciò, grande merito a questa associazione che opera egregiamente sul nostro territorio”.

“E poi come dimenticare la sua più grande promessa elettorale: 5000 posti di lavoro. A distanza di anni, possiamo dire che qualcosa è stato effettivamente creato: tipo illusioni, aspettative e qualche disillusione ben distribuita. Insomma, se c’è una dote che non possiamo negare al mio caro amico Sindaco, è la coerenza. Coerente nel promettere, nel non mantenere, nel criticare chi lavora e nel dimenticare quello che lui stesso non ha fatto. Un talento raro, su cui forse varrebbe la pena fondare una scuola civica. In ogni caso – conclude il consigliere La Notte – se il fastidio è che il sottoscritto stia sostenendo Bisceglie mentre lui è impegnato a contare le virgole nelle delibere, gli mando un consiglio spassionato: rilassati amico mio. La città ha bisogno di energia, non di recriminazioni. Di prospettive, non di monologhi nervosi”.