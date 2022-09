La Notte, “Giunta regionale ha approvato delibera gara costruzione nuovo ospedale in città”

“Continua il sogno per la nostra città. Ieri un altro piccolo tassello è stato posto in Regione per la nascita del nuovo ospedale del nord-barese. Ieri, 6 settembre, la Giunta regionale ha approvato una delibera utile per avviare la gara per la costruzione del nuovo ospedale nella nostra Città”. Lo dichiara il Consigliere regionale Francesco La Notte.

“Dopo questo atto, l’Asl Bat può procedere alla gara – continua – come affermato dal collega Assessore alla Sanità, Rocco Palese, cui va il mio ringraziamento per il lavoro svolto sia in giunta che in commissione con il sottoscritto. La delibera di giunta rappresenta un ulteriore mattoncino per la realizzazione del nuovo ospedale del nord-barese”.

“Il mio ringraziamento va anche alla giunta e alla Asl Bat che ha compreso sin da subito come tale infrastruttura sia una delle priorità per la nostra città. Giorno dopo giorno, continuerò a lavorare in Regione per il bene della nostra comunità – conclude Francesco La Notte – auspicando di vedere il prima possibile la posa della prima pietra.