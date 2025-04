La Notte: “Da Arpal rassicurazioni sul nuovo Centro per l’Impiego a Bisceglie”

“Oggi, in VI Commissione in Regione, abbiamo svolto l’audizione richiesta al fine di avere approfondimenti in merito alla situazione attuale dell’immobile di Via Villa Frisari da destinare, come da accordo del 2021 tra ARPAL e comune di Bisceglie, a sede del Centro per l’Impiego. Sono trascorsi ormai circa 4 anni e dopo numerosi solleciti verso l’ARPAL finalmente oggi posso dare una bella notizia”.

A comunicarlo è il consigliere regionale Francesco La Notte (Forza Italia) che, attraverso una nota stampa, annuncia che il responsabile del patrimonio di ARPAL ha assicurato che il progetto redatto da ASSET sarà realizzato con fondi PNRR per un importo superiore ai due milioni di euro e trasformerà l’immobile di via Villa Frisari in un moderno ed operativo “contenitore” sede del nuovo Centro per l’Impiego.

“Il dirigente ARPAL ha, inoltre, assicurato che saranno completate tutte le procedure e ultimati i lavori all’inizio del prossimo anno”, scrive la Notte. “Dopo una dura battaglia per portare qualcosa di buono per la nostra comunità oggi abbiamo anche delle date certe perché sia garantito un nuovo servizio ai nostri concittadini, un servizio fondamentale quello della ricerca del lavoro. Sinceramente mi dispiace per l’assenza del Comune che ringrazio del lavoro svolto e per ciò che dovrà ancora fare per raggiungere il tanto ambito risultato”, conclude il consigliere regionale.