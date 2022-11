La Notte confermato in Consiglio Regionale, “Impegno per comunità continua più forte che mai”

“Finalmente! È la prima parola che mi viene in mente dopo due anni di limbo politico, che non ha assolutamente scalfito la voglia di lavorare per la mia città per i miei concittadini, per la comunità della BAT che mi ha eletto democraticamente, e che mi ha dato la possibilità di occuparmi del nostro territorio”. Lo dichiara il consigliere regionale Francesco La Notte dopo la sua conferma al termine di un lungo iter.

“Grazie soprattutto alla mia famiglia, a mia moglie e mia figlia che mi sono state vicino – prosegue – sostenendomi e rassicurandomi sul buon operato della giustizia, che avrebbe fatto il suo corso e che mi avrebbe dato questo risultato che oggi con gioia rileviamo, grazie all’amico e al mio candidato Sindaco Francesco Spina a cui spetterà ora il compito con la colazione Bisceglie Rinasce di lavorare per ridare lustro alla nostra città, oramai abbandonata a una logica di inutili primarie che non fanno altro che rallentare il progresso della nostra città”.

“Da oggi cambia, solo dal punto di vista formale, la mia permanenza in Consiglio Regionale, ma dal punto di vista dell’impegno non cambia nulla, sarò sempre al servizio della comunità, che mi ha premiato alle urne ed è stato finalmente conclamato con la decisione definitiva del Consiglio di Stato – conclude La Notte – da oggi si rinnova l’impegno a lavorare per la nostra gente, per migliorare la nostra città la nostra provincia, questo è il mio compito e cercherò di onorarlo sino all’ultimo giorno della legislatura”.