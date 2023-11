La Notte conferisce a Natale Parisi l’incarico di commissario cittadino dell’Udc

Nella giornata di oggi, martedì 7 novembre, in qualità di segretario provinciale della Bat dell’Udc, il consigliere regionale Francesco La Notte ha conferito a Natale Parisi, già consigliere comunale di Puglia Popolare, la delega di commissario cittadino dell’Unione di Centro.

“Formulo i miei più sinceri auguri di buon lavoro all’amico Natale Parisi e a tutti gli amici dell’Udc – dichiara il cosi il consigliere La Notte – e ribadisco quanto sia necessario, in questo momento storico-politico, la necessità di avere un partito moderato, un partito di centro, composto da uomini e donne pronti a mettersi in gioco, per il bene della nostra comunità. Mi preme inoltre ringraziare, per il lavoro sin qui svolto, l’amica Loredana Acquaviva”.