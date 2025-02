La Notte: “Comune di Bisceglie assente in Comissione su mia audizione per Teatro Garibaldi”

“Avevo chiesto un’audizione in Commissione Cultura per avere lumi su una questione di grande interesse per la città di Bisceglie: il Teatro Garibaldi chiuso da ben sette anni in attesa di lavori di ristrutturazione che non si sa a che punto siano. Ebbene, l’appuntamento in Consiglio regionale era per oggi, ma il Comune di Bisceglie non si è presentato”. A parlare in una nota è il consigliere regionale Francesco La Notte.

“Avremmo rivolto una domanda semplice: che tempi ci sono per la riapertura del teatro? Ma nulla, un’occasione mancata: il Comune, evidentemente – continua il consigliere regionale di Forza Italia – non vuole fornire spiegazioni puntuali alla cittadinanza e noi ne prendiamo atto, ma non ci fermeremo. Depositerò, infatti, nelle prossime ore, un’altra richiesta di audizione sempre sullo stesso tema: i biscegliesi vogliono avere notizie e le istituzioni non possono negarle – conclude La Notte – specie se si considera l’importanza del Teatro Garibaldi per l’offerta culturale in città”.