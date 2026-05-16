La Notte: “Bisceglie sta lentamente affogando nei problemi reali”

«Bisceglie sta lentamente affogando nei problemi reali, ma i nostri amministratori preferiscono l’effetto dei filtri social. Assistiamo ogni giorno a un atteggiamento da influencer, fatto di selfie e passerelle, mentre il paese reale si scontra con una quotidianità drammatica. L’ultimo esempio? La Bandiera Blu. Un riconoscimento che diventa uno specchietto per le allodole se calato in una città priva dei fondamentali del turismo. Un vessillo da sbandierare nei post non crea economia se mancano le basi». A prendere la parola è l’ex consigliere regionale Francesco La Notte.

«Ecco la Bisceglie reale oltre la propaganda: spiagge senza servizi: sbandieriamo il mare pulito, ma la Conca dei Monaci e la Seconda Spiaggia – continua – offrono zero servizi igienici pubblici, docce spesso guaste e accessi per disabili che restano un miraggio. Il caos della Marina: un lungomare paralizzato dal traffico ogni fine settimana, dove trovare un parcheggio regolare è un’impresa e la totale assenza di navette ecologiche costringe i visitatori a girare a vuoto per ore».

«Informazione turistica fantasma: provate a cercare un info-point aperto e funzionante di domenica mattina per orientare chi arriva in città. Il risultato? Serrande abbassate e turisti abbandonati a se stessi. Centro Storico al buio e sporco: il nostro borgo antico, che dovrebbe essere il cuore pulsante dell’accoglienza, si presenta troppo spesso con cumuli di rifiuti abbandonati agli angoli delle strade e un’illuminazione carente che scoraggia le passeggiate serali. Il turismo non si fa con i “like” o con i comunicati stampa trionfalistici – afferma La Notte – ma offrendo una città accogliente, pulita, sicura e funzionante. I turisti non cercano storie su Instagram, cercano servizi. I commercianti e gli operatori locali non vivono di visualizzazioni, ma di economia reale. È ora di spegnere le telecamere della propaganda e accendere i motori della buona amministrazione. Bisceglie ha bisogno di sostanza, non di apparenza».

«C’è da realizzare un grandissimo lavoro per aumentare il valore della nostra amata città, del nostro tessuto e sistema economico e sociale. Da un lato servono impegno serio, consapevole, professionale e tanto amore insieme ad investimenti in in risorse umane adeguate in un ottica meritocratica per far funzionare la macchina amministrativa e politica. Una puntuale conoscenza degli strumenti finanziari più recenti e innovativi – conclude La Notte – per favorire lo sviluppo locale sia pubblico che privato del nostro territorio biscegliese e delle nostre imprese».