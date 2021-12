La Notte: “Auguri a Laurora e ‘Popolari – I Riformisti’ che ho contribuito a costruire in pochi giorni”



“Formulo i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Tommaso Laurora, eletto alle elezioni provinciali nella lista “Popolari – I Riformisti“, che ho contribuito a costruire in pochissimi giorni. Auspico che con la sua competenza si possa saldare ulteriormente la filiera istituzionale, che si sta realizzando su questo territorio, che lega regione, provincia e comuni. Il perseguimento di questo obiettivo di sarà di buon auspicio per l’ottimizzazione delle risorse che il governo Draghi sta mettendo a disposizione per lo sviluppo socioeconomico e occupazionale delle nostre città».

Così il Consigliere regionale de I Popolari – Popolari con Emiliano, Francesco La Notte, commenta l’esito elettorale delle elezioni provinciali Bat