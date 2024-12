La Notte: “Approvati tre emendamenti al bilancio regione per risorse destinate a Bisceglie”

“Con orgoglio, posso annunciare ai miei concittadini che sono stati appena approvati tre miei emendamenti a valere sul bilancio di previsione 2025 della Regione Puglia destinati alla nostra comunità biscegliese”. Ad annunciarlo è il consigliere regionale Francesco La Notte (Forza Italia).

Si tratta di “trenta mila euro per la valorizzazione del marketing territoriale e dei prodotti tipici, per la promozione delle manifestazioni culturali nel comune di Bisceglie ad opera dell’Associazione Pasticcerie Storiche di Bisceglie, impegnata nella valorizzazione del dolce tipico del Sospiro”. Risorse a cui si aggiungono “dieci mila euro destinati alla società di Mutuo Soccorso Roma Intangibile al fine di sostenere interventi e iniziative per promuovere il benessere e la salute dei cittadini, attraverso la prevenzione tramite l’utilizzo della telemedicina, in collaborazione con le ASL e poliambulatori al fine di decongestionare le strutture sanitarie stesse con l’ausilio di professionisti volontari”, scrive La Notte.

Infine, sono corrispondono a venti mila euro le risorse per le associazioni operanti sul Comune di Bisceglie, ENPA e i Figli di Nessuno, al fine di sostenere iniziative a favore del benessere degli animali di affezione. “Un grande lavoro è stato svolto dal sottoscritto e con estremo orgoglio possiamo portare delle risorse economiche sul nostro territorio che oggi più che mai richiede attenzione, benessere e merita di esser valorizzato sempre di più. Sempre al lavoro per la nostra comunità con fatti concreti”, conclude il consigliere regionale.