Istituita a Bisceglie sezione Democrazia Cristiana, Giuseppe Ruggieri alla guida

“E’ istituita a Bisceglie la sezione del partito storico della Democrazia Cristiana, iniziativa voluta e promossa dal dottor Leonardo Cocola, responsabile per la regione Puglia per la Democrazia Cristiana e del Dipartimento nazionale per le piattaforme tecnologiche, che ha voluto affidarmi la guida di questa sezione. A lui vanno i miei ringraziamenti per la stima e la fiducia ripostami”. Parte con queste parole la nota ufficiale inviata da Giuseppe Ruggieri.

“Le motivazioni che mi hanno spinto ad accettare quest’incarico sono essenzialmente due – prosegue – la prima credo insita in ciascuno di noi, è sicuramente l’amore per questa Città, la seconda è la convinzione che questa città ha bisogno di idee giuste, anche le tue, per far emergere le sue grandi potenzialità (territorio, tradizioni, cultura) e trasformarle in benessere (lavoro, turismo, ospitalità) per noi che la viviamo e ci abitiamo o per chi la visita e ci resta solo poche ore”.

“Avvieremo fin da subito occasioni di incontro e dibattito, per confrontarci sulla nostra Città e parlare di tutto quello che si può migliorare. Ci teniamo ad ascoltare idee, i progetti per il nostro territorio, a condividerli e a realizzarli ispirandoci a quella cultura democratica cattolica e popolare a cui si ispira il Partito della DC.

Colgo l’opportunità di informarvi che è aperto il tesseramento 2022 – fa sapere Ruggieri – è possibile tesserarsi on line al seguente link: https://www.partitodemocraziacristiana.it/tesseramenti/”.

Prossimamente verrà aperta la sede cittadina in Piazza Vittorio Emanuele.