Isole ecologiche ancora chiuse, Angarano: “Incontri serrati, Comune ha sollecitato il Gestore”

«Vi aggiorno sulle isole ecologiche. Precisando che il Comune non ha la gestione diretta dei centri comunali di raccolta di via padre Kolbe e carrara Salsello, ci siamo prodigati affinché, nel pieno rispetto delle prescrizioni della Procura della Repubblica di Trani, si potessero superare le criticità sollevate». Lo dichiara il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«Serrati sono stati gli incontri, anche nelle festività natalizie, dell’Amministrazione Comunale con tutti i soggetti coinvolti – continua – dal gestore del servizio agli uffici comunali, ai consulenti e all’Avvocato Comunale, per una risoluzione della problematica, nell’ossequioso rispetto delle attività dell’Autorità Giudiziaria. Nei giorni scorsi l’Amministratore Giudiziario nominato dal Tribunale, con l’ausilio dei suoi tecnici, ha eseguito tutte le verifiche e gli approfondimenti su entrambi i centri comunali di raccolta. Allo stesso tempo il Comune ha sollecitato il Gestore – sottolinea il primo cittadino – affinché esegua tempestivamente gli interventi necessari. Tutte attività propedeutiche a consentire la fruizione dei centri comunali di raccolta nelle forme che l’Autorità Giudiziaria riterrà opportune».

«Continueremo, come sempre fatto sinora, a seguire attentamente gli sviluppi della vicenda con l’obiettivo di ridurre il disagio – conclude Angarano – per i tanti utenti che usufruiscono dei centri comunali di raccolta».