Interrogazione consiliare di Spina su acqua e bagni pubblici

Il consigliere comunale di minoranza Francesco Spina ha presentato oggi un’interrogazione consiliare urgente al Sindaco e all’Amministrazione Comunale per la “grave sospensione del normale servizio di acqua potabile nelle case e nelle attività dei biscegliesi e per la chiusura contestuale di tutti i bagni e servizi pubblici della città”.

Di seguito il testo integrale dell’interrogazione.

”Premesso che:

– L’”Acquedotto Pugliese” ha modificato ormai da tempo l’impostazione e la pressione dell’acqua relativa al del servizio idrico pubblico di cui fruiscono le abitazioni, le attività e i condominii della comunità biscegliese.

– Negli ultimi giorni la pressione è stata ulteriormente abbassata con gravi ripercussioni sulla vita dei cittadini biscegliesi.

– Da giorni, nella zona artigianale (Via Bruxelles), in Via Carducci, in Cortile Giuseppe Garibaldi, in Via Imbriani, nonchè in molte altre zone della città, sono giunte segnalazioni di mancanza d’acqua anche al piano terra e ai primi piani.

– Alcuni turisti presenti a Bisceglie nei B & B sono stati costretti a trasferirsi in altre città per impossibilità di usufruire dei normali servizi igienici (doccia ecc).

– Peraltro, in questi stessi giorni sono stati anche chiusi i bagni e servizi pubblici della città.

– I cittadini lamentano la precaria situazione igenico-sanitaria e l’immagine turistica della città sta ricevendo ulteriore nocumento e danno.

Tanto premesso, il sottoscritto, interroga per conoscere:

Se il sig. Sindaco Voglia adottare le ordinanze contingibili e urgenti per ripristinare e garantire i servizi pubblici essenziali in premessa indicati, attesi i gravi motivi igienico-sanitari su evidenziati”.