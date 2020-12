Installati altri 40 cestini per deiezioni animali, Angarano: “Impegniamoci per evitare scempio marciapiedi”

“Sono partite le operazioni per l’installazione in tutta la Città, sia in periferia che in centro, di altri 40 cestini per deiezioni animali”. A informare la cittadinanza è il Sindaco Angelantonio Angarano.

“Saranno dislocati gradualmente nel corso dei prossimi giorni in base alle segnalazioni pervenute e alle condizioni deplorevoli di alcuni marciapiedi – continua – che più volte abbiamo rilevato a causa dell’inciviltà di alcuni cittadini. I contenitori hanno anche un vano per la distribuzione di apposite bustine”.

“Impegniamoci insieme per evitare lo scempio di marciapiedi deturpati da deiezioni canine che siamo costretti a schivare mentre passeggiamo. Raccogliere gli escrementi dei nostri amici a quattro zampe è un obbligo previsto dalla legge nonché un basilare dovere civico. E ora chi si comporta in maniera incivile – conclude Angarano – non avrà più scuse. Bisceglie è la nostra casa, rispettiamola”.