Iniziati lavori allo stadio Ventura, Angarano: “Obiettivo è concluderli il prima possibile”

Terminate le operazioni preliminari di allestimento del cantiere, sono iniziati stamattina i lavori sul rettangolo di gioco dello stadio “Gustavo Ventura”, dove sarà realizzato un manto erboso artificiale di ultima generazione, omologato dalla FIGC-LND e certificato dalla FIFA. Un sopralluogo è stato effettuato dal Sindaco Angelantonio Angarano insieme agli Assessori Maurizio Di Pinto (sport) e Angela Monterisi (manutenzioni).

“I lavori – si legge nella nota di Palazzo San Domenico – del valore complessivo di un milione di euro, affidati alla Limonta Sport SpA, prevedono la realizzazione di un nuovo sistema di drenaggio profondo, necessario per migliorare la gestione delle acque. Successivamente, verrà formato un sottofondo con stabilizzazione fibrorinforzata per garantire una base solida e resistente. Sarà installato un impianto di irrorazione all’avanguardia per ottimizzare l’irrigazione del campo, garantendo una lunga durata e una migliore qualità del gioco. L’intervento consentirà di eliminare gli atavici problemi che caratterizzano la superficie di gioco, riducendo drasticamente i relativi alti costi di manutenzione”.

“Anche questi importanti lavori sono partiti, ora l’obiettivo è concluderli il prima possibile, restituendo alla comunità uno stadio più idoneo alle esigenze degli atleti e delle società sportive”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Un altro impegno che manteniamo, l’ennesima dimostrazione della grande attenzione che stiamo riponendo alle strutture sportive, sia con le opportune riqualificazioni gli impianti esistenti, sia con la realizzazione di nuovi”.