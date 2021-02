Infrastrutture turistiche, anche a Bisceglie contributi per interventi straordinari / DETTAGLI

“Altri 49 Comuni pugliesi potranno vedere finanziati interventi per le attività di promozione e di infrastrutturazione turistica grazie ai 55 milioni di euro approvati questo pomeriggio dalla Giunta regionale”, questo l’incipit della nota stampa redatta dalla Regione Puglia in merito al finanziamento di progetti, presentati dai Comuni pugliesi, per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, di miglioramento tecnico-funzionale e di qualificazione delle infrastrutture turistiche urbane, immediatamente cantierabili.

La variazione di bilancio è stata concertata tra l’assessore regionale alla Cultura e Turismo, Massimo Bray, e il vicepresidente e assessore al Bilancio e alla Programmazione Unitaria, Raffaele Piemontese, e punta a un parziale e robusto scorrimento delle graduatorie approvate nei mesi scorsi per concedere contributi ad altri 49 Comuni concorrenti.

Anche Bisceglie figura nel novero delle città finanziate dalla Regione con un contributo di 1.400.000 euro e rientra nella categoria B, quella che prevede riqualificazione waterfront (B1), riqualificazione nuclei antichi e borghi, nonché aree circostanti e di accesso agli attrattori turistici, finalizzata alla valorizzazione e tutela di viali e piazze (B2) e valorizzazione beni demaniali pubblici (B3).



La categoria A, invece, prevede A1) parcheggi attrezzati ed ecosostenibili per decongestionare il traffico veicolare in zone ad alta densità turistica o per migliorare la fruizione degli attrattori turistici; A2) opere di miglioramento della circolazione e riqualificazione delle aree ZTL urbane. Nella Categoria C rientrano C1) potenziamento infrastrutture rete viaria di accesso alle località turistiche e di altre infrastrutture a servizio delle strutture turistico – ricettive; C2) strade di accesso al mare dotate di aree di parcheggio e attrezzate a verde.