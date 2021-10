Infiltrazioni al “Dell’Olio”, l’onorevole Galantino presenta interrogazione al Ministro

“Ho presentato interrogazione parlamentare al Ministro competente per chiedere di accertare eventuali responsabilità ed eventualmente intervenire con misure urgenti allo scopo di salvaguardare la vita e l’incolumità degli studenti, dei docenti e dei collaboratori scolastici dell’Istituto ‘Giacinto Dell’Olio’ di Bisceglie”. Lo annuncia con un comunicato stampa il deputato biscegliese Davide Galantino (Fratelli D’Italia) dopo la notizia delle infiltrazioni d ’acqua nell ’edificio (LEGGI QUI).

“Già in passato, il 24 ottobre 2017 nelle prime ore del mattino, il tetto in lamiera dello storico Istituto ‘Giacinto Dell’Olio’ subì gravissimi danni a causa dei forti venti che si riversarono sul territorio biscegliese e già allora, da militanti politici, fummo contattati da molti genitori preoccupati per i loro figli”, prosegue Galantino. “A seguito di quell’evento il Vicesindaco di allora, Vittorio Fata, dispose ordinanza sindacale che decretava la sospensione delle attività didattiche e l’immediata messa in sicurezza dell’Istituto, al fine di garantire la regolare ripresa delle attività scolastiche”.

“Successivamente il 31 ottobre 2019 il presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani Bernardo Lodispoto annunciò la partenza dei lavori di risanamento dell’istituto con l’obiettivo di risolvere rapidamente le problematiche interessate”, ricostruisce l’onorevole. “A oggi, dopo lo stanziamento di risorse del Ministro Bianchi di 2milioni e 760mila euro, oltre ai vari annunci, sembrerebbe di essere al punto di partenza. Al dirigente scolastico Prof. Mauro Visaggio, costretto a rincorrere i responsabili per competenza, esprimo la mia vicinanza umana”.