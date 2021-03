Indetto nuovo Consiglio Comunale, 15 i punti all’ordine del giorno

Si terrà martedì 30 marzo alle ore 16 il nuovo Consiglio Comunale convocato a Palazzo San Domenico per la trattazione di 15 punti all’ordine del giorno. L’eventuale seconda convocazione è prevista per il 1 aprile, sempre alle ore 16, ma in videoconferenza. La seduta del Consiglio Comunale potrà essere seguita in diretta streaming collegandosi al sito del Comune di Bisceglie: www.comunedibisceglie.bt.it

Ecco l’elenco completo dei punti all”ordine del giorno:

1) Cessazione dalla carica di consigliere comunale nominato assessore – subentro e convalida elezione del signor Mastrototaro Tommaso.

2) Nomina nuova giunta comunale e conferimento funzioni di vice sindaco – comunicazione del Sindaco.

3) Sostituzione componente seconda commissione consiliare permanente.

4) Sostituzione componente commissione consiliare speciale per la sicurezza urbana.

5) Comunicazione prelevamento fondo di riserva

6) Presa d’atto della determina Ager n. 502 del 31/12/2020 e della allegata relazione relativa alla procedura di approvazione del Pef per il 2020 per il Comune di Bisceglie ex art. 3 comma 4 della delibera arera n. 57/2020.

7) Conferma aliquota addizionale comunale Irpef anno 2021.

8) Approvazione regolamento comunale Imu-modifica -anno 2021.

9) Approvazione aliquote e detrazioni Imu anno 2021.

10) Approvazione regolamento per la disciplina del canone patrimoniale unico di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

11) Modifica regolamento tari anno 2021.

12) Determinazione del prezzo delle aree comprese nel Peep e nel Pip per l’anno 2021 e riscatto alloggi edificati in diritto di superficie o di proprietà.

13) Determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dell’Imu per l’anno 2021. Stima delle aree edificabili.

14) Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e dell’elenco annuale 2021. Approvazione programma biennale forniture e servizi 2021/2022.

15) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2021.