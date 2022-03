Incontro del Sindaco Angarano con il Pes Bat per l’attuazione del Pnrr

Il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano ha incontrato i rappresentanti del Partenariato Economico e Sociale della Provincia di Barletta-Andria-Trani (PES BAT) per fare il punto sull’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato dal Governo per rilanciare l’intero Paese nel periodo post-pandemia.

Il Sindaco di Bisceglie ha raccolto l’invito del Presidente della Provincia BAT di incontrarsi per mettere a punto un metodo di lavoro comune e creare una cabina di regia unica. Nel corso dell’incontro, tenutosi a Palazzo di Città, dopo una breve disamina sui progetti già candidati dal Comune di Bisceglie sul PNRR, è emersa una visione comune sulla opportunità che i Comuni e la Provincia BAT procedano non in ordine sparso, ma in modo coordinato così da rispondere ai bandi previsti dal PNRR attraverso la proposizione di progetti integrati e con una visione di area vasta.

L’idea è di evitare che vengano presentati da ciascun comune progetti che rischierebbero di duplicarsi o sovrapporsi. A tal fine è emersa la comune volontà di coinvolgere tutti i Sindaci nel creare un gruppo di lavoro unico, una task force, fra tutti gli uffici dei Comuni BAT e della Provincia, con il supporto del PES BAT. I rappresentanti del PES BAT hanno, perciò, condiviso con il sindaco di Bisceglie di analizzare nei prossimi giorni i temi specifici che necessitano di essere affrontati su base intercomunale e provinciale promuovendo un incontro con tutti i Sindaci e il Presidente della Provincia per concordare un metodo di lavoro in grado di far collaborare i vari uffici comunali e provinciali, anche in vista degli ulteriori fondi europei programmati per il periodo 2021-2027.

Il Sindaco di Bisceglie si è detto inoltre disponibile a sottoscrivere con il PES BAT un protocollo relativo agli appalti che saranno attivati a carico del PNRR e degli altri fondi europei, al fine di garantire la massima trasparenza degli stessi, nonché i livelli occupazionali e la sicurezza sul lavoro.