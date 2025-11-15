Si terrà domenica 16 novembre, alle 10:30, presso il comitato elettorale di via XXIV Maggio 41 a Bisceglie, l’incontro dal titolo “Dalla Puglia all’Europa – Il dialogo verso l’inclusione”, un appuntamento dedicato ai temi del sociale e dell’inclusione.
L’evento, promosso da Tonia Spina, candidata al Consiglio regionale con Fratelli d’Italia, vedrà la partecipazione degli europarlamentari Chiara Gemma e Francesco Ventola, che illustreranno strategie e proposte per rafforzare le politiche di inclusione sociale anche a livello regionale.
All’incontro prenderanno parte anche i referenti di numerose realtà del terzo settore, per un confronto aperto su esperienze, buone pratiche e prospettive di collaborazione tra istituzioni e associazioni.