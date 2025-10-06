Inclusione sociale: a Bisceglie e Trani 3.5 milioni per attività nell’ex Mattatoio riqualificato

Nascerà a Bisceglie, all’interno dell’ex Mattatoio Comunale di via Prussiano, un innovativo spazio multifunzionale di Ambito dedicato all’inclusione e alla crescita dei ragazzi e delle ragazze del territorio. L’Ambito Territoriale Sociale di Trani – Bisceglie ha infatti ottenuto un finanziamento di 3.455.599,32 euro nell’ambito dell’Avviso pubblico “DesTEENazione – Desideri in azione”, inserito nel Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027, approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il progetto punta a creare un luogo aperto e dinamico, dove preadolescenti, adolescenti e giovani da 11 ai 21 anni potranno partecipare gratuitamente a percorsi di crescita personale e collettiva. Le attività saranno finalizzate a promuovere l’autonomia, la partecipazione, l’inclusione sociale e la valorizzazione delle competenze relazionali, contrastando al tempo stesso la dispersione scolastica e il rischio di esclusione giovanile.

L’ex Mattatoio Comunale, già interessato da interventi di riqualificazione, diventerà così un centro di aggregazione moderna e un laboratorio sociale in cui i giovani potranno sperimentare nuove forme di partecipazione, formazione e creatività.

Il progetto sarà presentato domani 7 ottobre alle ore 11.30, proprio negli spazi dell’ex Mattatoio, durante una conferenza stampa alla quale prenderanno parte il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, le assessore ai Servizi Sociali di Bisceglie e Trani, Roberta Rigante e Alessandra Rondinone, e il Dirigente dell’Ufficio di Piano, Alessandro Nicola Attolico.

“DesTEENazione” rappresenta un passo concreto verso una comunità più inclusiva, in cui le nuove generazioni possano trovare ascolto, opportunità e strumenti per costruire il proprio futuro con consapevolezza e fiducia.