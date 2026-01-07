Inchiesta provincia Bat, anche il sindaco Angarano chiede le dimissioni del presidente Lodispoto

Anche Angelantonio Angarano è tra i sindaci della Bat che in queste ore stanno chiedendo le dimissioni del presidente della provincia Bernardo Lodispoto (sindaco del comune di Margherita di Savoia), indagato per concorso in corruzione assieme al suo ex vicepresidente, Lorenzo Marchio Rossi, ex segretario provinciale del Pd, e al consigliere comunale di Andria Emanuele Sgarra, anche lui esponente dem fino a poco tempo fa.

“Le indagini di cui si apprende in queste ore dalla stampa, seguiranno il dovuto corso giudiziario; piena fiducia nell’operato della magistratura e convinzione nella corretta e ampia collaborazione dei soggetti coinvolti. L’auspicio è che in tempi brevi si faccia chiarezza sulle situazioni al vaglio degli inquirenti, a tutela delle istituzioni e delle comunità che rappresentiamo. La questione provinciale, tuttavia, al di là della vicenda giudiziaria insorta, resta politica. Già da tempo abbiamo ritirato l’appoggio di maggioranza al presidente Lodispoto, chiedendone verifica formale a fine novembre, dalla quale emergeva la carenza dei minimi presupposti utili a proseguire con serenità ed efficacia l’azione politico-amministrativa”, scrivono in una nota i sindaci Angelantonio Angarano, Amedeo Bottaro, Giovanna Bruno e Michele Lamacchia.

“La nostra mancata partecipazione alla sessione di bilancio di metà e fine dicembre, ha ulteriormente cristallizzato questo stato di cose; pertanto, chiediamo al presidente Lodispoto di prendere atto di questo impasse e conseguentemente di rendere agevole un nuovo corso politico per l’Ente Provincia che ha da raggiungere importanti e attesi obiettivi di miglioramento delle Comunità della sesta provincia pugliese, considerando anche l’imminente voto primaverile che interesserà il rinnovo del consiglio provinciale e a cui sarebbe opportuno si abbinasse pure il cambio al vertice”, si legge nella nota.