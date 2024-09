In Consiglio Comunale approvato Documento Unico di Programmazione 2025/2027

Il Consiglio Comunale, riunitosi in seduta lunedì 23 settembre, ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025-2027, strumento per la pianificazione strategica e operativa del Comune nei prossimi tre anni.

Il DUP, che definisce le linee guida politiche e gli obiettivi per lo sviluppo economico e sociale del territorio, rappresenta un passaggio chiave per garantire una crescita sostenibile e una gestione efficiente delle risorse pubbliche.

“Tra i punti salienti vi sono importanti investimenti collegati al PNRR – si legge nella nota giunta da Palazzo San Domennico – per esempio: la realizzazione di nuovi asili ed edifici scolastici compresa la riqualificazione di strutture esistenti; progetti di rigenerazione urbana e inclusione sociale, volti a migliorare la qualità della vita, il decoro urbano e a supportare i cittadini più vulnerabili; investimenti in parchi e giardini, strutture sportive, sicurezza, cultura e mobilità sostenibile”.

“Stiamo ponendo le basi per un ulteriore sviluppo della Città”, ha sostenuto il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Stiamo lavorando su due fronti, guardando alle prossime generazioni: l’ottenimento di cospicui finanziamenti e lo svolgimento dei lavori. Abbiamo cantieri aperti per un valore di oltre 60 milioni di euro e altri ce ne saranno. È chiaro che i cittadini percepiscono gli oggettivi disagi, ne siamo consapevoli e li viviamo anche noi. Ma i vantaggi saranno decisamente superiori. Faccio solo degli esempi. Se non avessimo ricevuto i finanziamenti per la Monterisi, gli alunni oggi sarebbero in classe, ma in una scuola obsoleta e inadatta. Se non stessimo facendo i lavori al palazzetto dello sport, oggi le squadre potrebbero utilizzarlo, ma in quali condizioni? Questo concetto vale per tutto, emblema di una città che guarda al futuro”.

“Un doveroso ringraziamento va ai dirigenti e ai dipendenti comunali, in particolare, in questo caso specifico, alla ripartizione finanziaria e al suo coordinatore Dott. Angelo Pedone, per aver sintetizzato nel DUP il complesso programma amministrativo e per continuare in questo lavoro significativo di razionalizzazione della spesa e di efficientamento delle entrate, partite importanti per lo sviluppo della comunità e la tenuta dei conti, che consentono di lavorare serenamente per il progresso della Città”.