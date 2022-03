Impianti sportivi, Fata sollecita l’amministrazione a partecipare ai bandi Pnrr

Vittorio Fata e Rossano Sasso hanno presentato un’interrogazione consiliare urgente con richiesta di risposta scritta e orale riguardo l’eventualità di una partecipazione del Comune di Bisceglie a bandi di finanziamento inclusi nei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la realizzazione di nuovi impianti sportivi e la rigenerazione di quelli già esistenti.

«È quasi superfluo rimarcare l’importanza di questo momento storico e l’unicità di una fase nella quale è possibile attingere alle ingenti risorse del Pnrr» ha sottolineato Fata. «Concentriamo la nostra attenzione su questi bandi perché rappresentano l’opportunità di costruire un ponte ideale verso la pianificazione della città del futuro. Un’opposizione qualificata, competente e responsabile ha il dovere di indicare alla comunità, e di riflesso anche a chi amministra, le possibilità di intervento» ha aggiunto. La missione relativa a sport e inclusione sociale prevede un incremento dell’integrazione sociale attraverso la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi che favoriscano il recupero delle aree urbane.

Fata ha illustrato alcune possibilità di intervento: «Un avviso è destinato anche ai Comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti, come Bisceglie, e consente la realizzazione, o in alternativa la rigenerazione, di impianti polivalenti indoor, di cittadelle dello sport o di impianti natatori. Un altro avviso, rivolto a tutti i Comuni italiani, è finalizzato alla costruzione di nuovi impianti o alla riqualificazione di strutture esistenti che siano di interesse sportivo/agonistico di almeno una federazione sportiva». Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse scadrà il prossimo 22 aprile: «L’impiantistica sportiva biscegliese necessita di una vera e propria rivoluzione. L’attuale amministrazione comunale può usufruire di una leva finanziaria irripetibile per dare un impulso iniziale a questa ripartenza. Perdere ancora tempo sarebbe imperdonabile» ha rilevato Fata. «Il nostro obiettivo è toccare punti programmatici concreti. Lo sport biscegliese ha bisogno di una rivisitazione profonda dell’impiantistica per rispondere alla crescente domanda dei praticanti in decine di discipline. La criticità si trascina da tempo ma il Pnrr oggi consente di accedere a risorse in tempi rapidi e a maggiore ragione è fondamentale avere le idee chiare, facendosi trovare pronti. Mi auguro, per il bene della città, che questa opportunità non venga sprecata da coloro i quali si trovano nelle condizioni di incidere» ha concluso Vittorio Fata.