Impegno Civico Bisceglie, “Avremmo sperato in un risultato migliore”

“Avremmo sperato in un risultato migliore, ma intendiamo cogliere quanto di positivo è maturato in questi giorni. Risulta evidente che per Impegno Civico non è stato un buon risultato”. Lo dichiarano gli esponenti del comitato per Impegno Civico di Bisceglie.

“A partire dal livello nazionale. Troppo poco tempo, una rete di rapporti da ritessere. Un simbolo da conoscere per la prima volta. Una proposta – continuano – che non ha avuto il modo e la possibilità di esprimersi, spesso accompagnata da ostentati silenzi o da commenti sopra le righe. Anche la fretta di aprire la crisi è stata dettata da ragioni non confessabili e da esiti su cui oggi ci si pongono molti interrogativi. Sarà il tempo a dare le risposte, ora non è tempo di fare dietrologia”.

“Con Impegno Civico, accanto a rappresentanti dei cittadini, spesso della prima ora, che hanno maturato un’esperienza di governo, che si sono confrontati con i problemi reali e hanno maturato delle scelte mettendoci la faccia, condivisibili o meno come vi pare, si sono avvicinate risorse, competenze e persone nuove. Questa è una realtà, di cui ne siamo testimoni, anche se questa volta si è scontrata con risultati elettorali insoddisfacenti. A cui certamente seguirà una breve ma necessaria riflessione”.

“Arriviamo a Bisceglie. Quello che è stato ottenuto – analizzano – in termini di consenso in dieci giorni di attività, anche se in termini assoluti è stato un risultato limitato, con ragione può considerarsi un buon inizio. Sia in termini di riscontro positivo ricevuto rispetto ai contatti, sia come diffusione del voto ad Impegno Civico distribuito su tutte le sezioni in cui si è votato, non limitato ad aree o gruppi circoscritti. Una prima risposta di un’opinione pubblica che ha manifestato un interesse ad ascoltare e in parte a supportare le nostre proposte programmatiche, nonostante fosse già da tempo schierata a sostenere altre candidature”.

“Avremmo sperato in un risultato migliore – concludo gli esponenti di Impegno Civico Bisceglie – ma intendiamo cogliere quanto di positivo è maturato in questi giorni, e ringraziare tutti gli amici e le amiche, che con spirito assolutamente libero e volontario, hanno e stanno sostenendo questo progetto”.