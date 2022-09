Impegno Civico, a Bisceglie incontro con onorevole Marialuisa Faro

L’onorevole Marialuisa Faro, capolista alla Camera di Impegno Civico-Centro Democratico nel collegio plurinominale 01 di Foggia, Gargano, Cerignola, Monti Dauni e Bat, sarà a Bisceglie, mercoledì 21 settembre alle ore 17.30.

“La incontreremo presso la nuova sede del Comitato di Impegno Civico in Via sant’Andrea, 81/5. A testimonianza di un legame di affetto, di amicizia ed impegno per il bene della cosa pubblica, che ci accomuna”, scrivono i sostenitori biscegliesi della lista Di Maio-Tabacci.