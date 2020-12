Immacolata, Angarano: “Teniamo viva la tradizione esponendo una candela accesa”

“La sera del 7 dicembre sarà interdetto l’allestimento dei falò e le aggregazioni che naturalmente ne deriverebbero. Oggi l’emergenza Covid impone scelte che comportano dei rischi ma anche delle possibilità”, questo è quanto riporta il sindaco Angelantonio Angarno in una nota stampa e in un post social.

“La nostra missione è quella di trovare una nuova strada che permetta a questa Comunità ferita di rinascere. E non c’è nulla che possa essere più adatto a rappresentare il rilancio della vita, del Natale. Così il nostro invito è di considerare soltanto sospesa la tradizione dei falò dell’Immacolata e per tenercela stretta, di rappresentarla, evocarla, condividerla, unendoci in un gesto collettivo”, continua il primo cittadino, “esponendo sui davanzali delle nostre finestre, sui balconi delle nostre case, sugli usci dei nostri negozi, una piccola candela“.

“La sera del 7 dicembre ricordiamo insieme i nostri falò esponendo una candela. Il senso del rito e della comunità scaldi i nostri cuori e ci prepari seppure in un’ora buia alla gioia del Natale, affinché la vita rinasca, gli amori riaffiorino, gli abbracci ritornino”, conclude il sindaco Angarano

L’iniziativa dell’Amministrazione Comunale di Bisceglie è promossa dagli assessorati alla Cultura e al Turismo e Marketing Territoriale.