Il Torrione e Bisceglie Tricolore: “Scegliamo i negozi cittadini e non le vetrine online”

I consiglieri comunali e gli assessori delle liste Il Torrione e Bisceglie Tricolore invitano la cittadinanza, per queste festività natalizie, a non accontentarsi delle vetrine online. “In questo momento complicato per tutti, l’invito è quello ad acquistare nei negozi di Bisceglie, da quei commercianti che conosci da sempre. I negozi di Bisceglie danno lavoro ad impiegati biscegliesi e così la nostra ricchezza resta alle famiglie della nostra città. Meglio i panettoni artigianali di quelli industriali, meglio le manifatture delle nostre confezioni di quelle di importazione, meglio il nostro olio di quello importato”, si legge nel comunicato.

I consiglieri e gli assessori delle due liste affermano: “Compriamo nella nostra città e facciamo girare l’economia locale. Come far girare la nostra economia? Ordinando e comprando nei nostri negozi di fiducia, nei negozi della strada in cui viviamo o lavoriamo, nei negozi del quartiere della nostra grande e bella comunità biscegliese. Scegliamo di dare fiducia e importanza a tutte le attività commerciali presenti nella nostra città in questo periodo, reso così drammatico e complesso dall’emergenza Covid-19. Come cittadini e come consumatori dobbiamo sostenere le nostre realtà locali che creano e danno lavoro ai biscegliesi acquistando e ordinando nel negozio di vicinato lungo la strada che si percorre per andare al lavoro, nel quartiere dove si lavora. La nostra comunità è ancora più a rischio e, quindi, va difesa e tutelata con più forza. E siamo noi cittadini la vera forza economica e sociale, non solo in tempi di Covid”.

È questo l’invito lanciato dai consiglieri comunali Bianco, Coppolecchia, De Noia, Ferrante e Mastrapasqua e dagli assessori Consiglio e Storelli, cogliendo l’occasione per augurare un sereno Natale a tutti i cittadini biscegliesi, chiamati ancora una volta, durante questo tormentato 2020, ad accettare la necessità di sacrifici, economici e sociali. Solo unendo le forze e dimostrandoci solidali gli uni con gli altri, sarà possibile superare questo periodo buio. L’augurio è che quindi anche questo Natale possa trasformarsi, nonostante le evidenti difficoltà, in una occasione di positività, e possa far ritrovare alla nostra comunità quel senso di coesione e unione che l’ha sempre caratterizzata nei momenti più difficili.