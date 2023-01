Il Sindaco Angarano presenta alla città il suo programma per la ricandidatura

Parte ufficialmente la campagna elettorare in vista della primarie per il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

L’appuntamento con la presentazione del programma è previsto per domenica 29 gennaio alle ore 11 al Politeama Italia, in via Montello 2.

Il Sindaco di Bisceglie presenterà la sua ricandidatura, che vedrà come primo step quello delle primarie di coalizione fissate il prossimo 12 marzo.