Il Sindaco Angarano ha presentato la sua ricandidatura a primo cittadino

Ieri mattina il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano al Politeama Italia ha presentato la sua ricandidatura a primo cittadino che vedrà come primo step quello delle primarie di coalizione fissate il prossimo 12 marzo.

Nel suo intervento il capo dell’Amministrazione è partito da alcuni obiettivi raggiunti in questi anni, come la riconquista della bandiera blu dopo quindici anni, la realizzazione di nuove spiagge in ciottoli sulla litoranea di ponente risistemata dopo anni, l’apertura di una nuova area mercatale che ha dato un nuovo corso al commercio ambulante e ha consentito di interrompere lo svolgimento del mercato settimanale nel quartiere Seminario, con tutti i disagi connessi.

Ma i punti toccati dal sindaco sono stati tanti: la storica riapertura delle grotte di Santa Croce dopo dieci anni, il lungomare della bellezza e del benessere con le spiagge libere attrezzate con servizi, la realizzazione della spiaggia libera attrezzata per persone con disabilità, le nuove piste ciclabili per incentivare la mobilità sostenibile, le aree fitness gratuite.

E ancora, interventi già realizzati, in corso e futuri nelle scuole; il restauro della torre civica dell’orologio; la riqualificazione del campetto di Salnitro in stato di abbandono; i lavori per il rifacimento di strade urbane ed extraurbane; i lavori già aggiudicati per la messa in sicurezza del ponte Lama; la sostituzione totale delle 7mila lampade di pubblica illuminazione che ha consentito di impattare gli aumenti dei costi dell’energia.

Il sindaco, nel suo bilancio, non ha tralasciato i progressi nell’igiene urbana con la differenziata al 68%, l’impegno profuso nel sociale, con la consegna di case popolari e alloggi di edilizia residenziale sociale come non succedeva da vent’anni, ma anche il sostegno alle persone in stato di fragilità, a maggior ragione durante la pandemia. Molto soddisfacenti anche i risultati sul fronte della cultura, la ormai prossima riconsegna della biblioteca comunale e la altrettanto imminente riapertura del teatro Garibaldi.

E poi i tanti regolamenti approvati per il buon governo, su tutti l’adozione del Pug che sostituirà il piano regolatore risalente addirittura al 1974, ma anche il documento strategico del commercio, il regolamento per l’assegnazione degli incarichi legali, il piano delle coste ormai pronto, il Pums in fase di ultimazione.

“Ne abbiamo fatta di strada in questi anni”, ha sottolineato orgoglioso il Sindaco di Bisceglie. “Malgrado la pandemia che ci ha fortemente rallentato per due anni, abbiamo lavorato senza sosta e oggi Bisceglie è una Città diversa, più bella, moderna, apprezzata ma soprattutto protesa al futuro con slancio e ottimismo”, ha sostenuto il sindaco. “Bisceglie è una Città ‘in cantiere’, in costante evoluzione, dal centro alle periferie per continuare a migliorare la qualità della vita e aumentare i servizi. Sta già cambiando volto Piazza Vittorio Emanuele II, lo stesso accadrà nei quartieri Seminario-Cittadella, San Pietro, Sant’Andrea grazie ad una pioggia di finanziamenti milionari che abbiamo ottenuto e continuiamo ad ottenere giornalmente con capacità amministrativa, impegno, competenza e visione. Questo ci consentirà di continuare ad innovare, progredire, vincere sfide importanti in tutti i settori della Città”.

E così il Sindaco ha parlato di futuro citando alcuni dei prossimi progetti già finanziati, reali, già esecutivi, come per esempio la riqualificazione funzionale di Piazza Margherita; teatro Garibaldi, chiesa di Santa Margherita e Corso Umberto, la nuova costruzione di un asilo nido comunale in via Padre Kolbe e di una scuola per l’infanzia in corso Dott. Sergio Cosmai; i parchi urbani Don Pasquale Uva e nell’area dell’ex depuratore in via Capitini, un nuovo impianto polivalente indoor in via San Martino, la riqualificazione della piscina comunale, l’adeguamento del mercato ittico all’ingrosso, l’ex mattatoio comunale che diventerà (i lavori sono già in corso) un luogo di incontro intergenerazionale con un potenziamento generale dei servizi sociali, culturali, educativi e didattici, l’Urban center di comunità nell’ex monastero di San Luigi, la riqualificazione dell’area pubblica accanto al Calvario che diventerà un’area verde.

“Questo e tanto altro avremo modo di presentare in campagna elettorale”, ha concluso il Sindaco Angelantonio Angarano. “Continuerò sempre ad essere quello che sono sempre stato, semplicemente Angelantonio. Per la gente e tra la gente. La nostra Comunità è operosa, unita e solidale. Io sono orgoglioso di farne parte, di essere biscegliese. Grazie a tutti per il sostegno che mi date ogni giorno. Continuiamo a scrivere insieme la storia della nostra amata Bisceglie. Guardiamo al futuro a testa alta perché finalmente possiamo permettercelo”.