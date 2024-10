Il Prefetto della Bat in visita istituzionale a Bisceglie

Nel pomeriggio di ieri il Prefetto di Barletta Andria Trani, Dott. ssa Silvana D’Agostino, in visita istituzionale, è stato accolto a Palazzo di Città dal Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e da una rappresentanza dell’Amministrazione Comunale composta dagli Assessori Angelo Consiglio, Antonio Belsito, Onofrio Musco, Roberta Rigante e Maurizio Di Pinto.

“L’incontro – si legge nella nota di Palazzo San Domenico – è stato l’occasione per un dialogo ampio e proficuo sulle tematiche che riguardano il territorio locale, dalla sicurezza all’economia passando per il mondo del sociale. Successivamente il Prefetto D’Agostino, accompagnato dal primo cittadino e dagli esponenti della Giunta comunale, ha visitato la nuova biblioteca comunale e il centro storico, con affaccio sul porto turistico”.

“La visita del Prefetto è stata molto gradita e apprezzata”, ha commentato il Sindaco Angarano. “Un importante segnale di attenzione e vicinanza alla nostra Comunità, in piena continuità con quanto avviene giornalmente. La presenza dello Stato è confortante, la proficua collaborazione già in essere grazie alla sapiente e puntuale regia del Prefetto su svariati settori della vita pubblica è fondamentale per un’azione di buon governo efficace e condivisa. Alla Dott. ssa D’Agostino va pertanto il nostro ringraziamento, ribadendo la nostra piena sinergia e cooperazione”.

Il Primo Cittadino, in segno di buon auspicio e gratitudine, ha donato al Prefetto di Barletta Andria Trani il sigillo della Città di Bisceglie con l’effigie dei tre Santi.