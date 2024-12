Il PD di Bisceglie pronto al rinnovo delle cariche statutarie

L’assemblea degli iscritti al Partito Democratico di Bisceglie si riunirà il prossimo 12 gennaio per il rinnovo delle cariche statutarie.

Si procederà quindi all’elezione del coordinatore comunale per il periodo 2025-2029, della direzione comunale, della commissione di garanzia e del tesoriere. A renderlo noto è Bartolo Sasso, coordinatore del circolo del PD biscegliese, con una nota stampa.

“In coda a questo straordinario 2024 – esordisce – vorrei condividere un bilancio essenziale e alcune riflessioni sull’attività del circolo del Partito Democratico di Bisceglie, che ho l’onore di coordinare. E’ stato un anno intenso, che ha visto la nostra comunità democratica essere particolarmente attiva e presente su molti fronti e che mi ha reso orgoglioso del gruppo che mi accompagna quotidianamente. Che si sia trattato di contribuire all’amministrazione ordinaria, di fornire risposte ai problemi dei cittadini oppure di riflessioni e commemorazioni, il Partito Democratico ha dimostrato di essere sempre vivo e presente e di riuscire a mantenere saldo quel dialogo che non deve mai mancare tra politica e cittadini”.

“Tra le tante attività, vale la pena ricordare la proposta in consiglio comunale a febbraio del progetto “Bisceglie autism friendly”, successivamente oggetto di protocollo con la ASL Bat. Poco dopo, ad aprile, abbiamo presentato le nostre indicazioni alla redazione del PUMS – il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e alle elezioni europee di maggio 2024 siamo stati primo partito in città. A maggio, insieme ai circoli cittadini di Sinistra Italiana e Partito Comunista Italiano, abbiamo chiesto al sindaco, purtroppo senza esito, di esprimere solidarietà alla città palestinese di Khan Younis, gemellata con Bisceglie e un mese dopo, sempre con gli stessi amici e l’ANPI cittadino, abbiamo celebrato il 100° anniversario dell’omicidio di Giacomo Matteotti, ottenendo il patrocinio della Fondazione a lui dedicata”.

“Anche in estate non ci siamo fermati. Ad agosto abbiamo stimolato e ottenuto controlli e sanzioni contro l’uso pericoloso e indiscriminato di bici elettriche e monopattini nelle aree pedonali e, di fronte a alcuni discutibili interventi di rimozione di alberature, abbiamo proposto formalmente che il Comune si doti, nel più breve tempo possibile, degli strumenti di gestione del verde previsti dalle “Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile” del “Comitato per lo sviluppo del verde pubblico”.

“A settembre, a causa dei lavori di ristrutturazione dello Stadio Ventura e del Palazzetto dello Sport, il nostro assessorato ha lavorato con successo a un avviso pubblico con parametri oggettivi che ha permesso l’assegnazione delle palestre scolastiche, dello stadio Di Liddo e del PalaCosmai per permettere alle società di continuare nella preparazione atletica. A ottobre, sempre su nostra proposta, è stato costituito il “Pronto intervento minori” con relativo protocollo tra Comune e Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari, progetto che permetterà di affrontare tempestivamente le situazioni di emergenza minorile. Nello stesso mese sono stati diffusi i risultati dei primi mesi della nuova gestione del servizio di parcheggi a pagamento, che ha prodotto introiti molto più alti per il Comune mantenendo le tariffe tra le più basse d’Italia: anche in questo risultato c’è del nostro lavoro”.

“Voglio anche ricordare che quest’anno, anche grazie all’impegno del nostro assessorato, abbiamo ulteriormente migliorato i tempi relativi al rinnovo e emissione delle carte di identità, smaltendo i ritardi accumulati e da gennaio sarà aperto un nuovo sportello per questo servizio. Inoltre stiamo lavorando attivamente e in sinergia con la Regione per dare sviluppo al brand territoriale “Costa Sveva” e stiamo seguendo le iniziative dell’Associazione “Città dell’Olio” di cui Bisceglie fa parte”.

“Infine, a dicembre, abbiamo portato in consiglio comunale, su proposta dell’ANPI, la mozione di riconoscimento dello stato di Palestina e abbiamo contribuito alla riuscita programmazione natalizia, dove abbiamo fortemente voluto rivalutare Piazza Vittorio Emanuele con l’allestimento delle attrazioni che hanno avuto tanto successo e sono state unanimemente apprezzate. E’ poi notizia di ieri della delibera di giunta comunale che ha approvato il progetto definitivo dei lavori di messa in sicurezza del “ponte lama”, sancendo il raggiungimento di un altro obiettivo importante raggiunto anche grazie all’impegno dei vertici nazionali del Partito Democratico”.

“Queste sono solo alcune delle cose che abbiamo realizzato e a cui stiamo lavorando, a cui si uniscono numerose altre proposte e progetti e la fervente attività dei Giovani Democratici brillantemente coordinati dalla segretaria cittadina Lucrezia Pedone e dal vice segretario regionale Alberto De Toma. Ma quanto elencato è già sufficiente a far emergere quanto il 2024 sia stato un anno particolarmente impegnativo e fruttuoso, e questo non solo grazie al sorprendente impegno dei nostri rappresentanti istituzionali, ovvero la consigliera comunale Elisabetta Mastrototaro, l’assessore Maurizio Di Pinto e il Presidente del Consiglio comunale Vittorio Fata, ma anche per merito di tutti gli iscritti e gli attivisti che, silenziosamente e giorno dopo giorno, sostengono tra tante difficoltà il nostro progetto politico al servizio della città di Bisceglie. A tutti loro va la mia infinita riconoscenza”.

“Questo è un fine anno particolare per me non solo per il lavoro fatto, ma anche perché tra pochi giorni il circolo andrà a congresso per rinnovare la segreteria e la direzione cittadine. Anche in questi giorni concitati gli iscritti stanno dimostrando di essere una vera comunità al cui interno il dibattito viene affrontato con eccezionale maturità da parte di tutti. A loro e a tutti i biscegliesi auguro un felice e sereno 2025 – conclude Sasso – con la promessa che il Partito Democratico continuerà ad essere al loro fianco con serietà e impegno anche nel nuovo anno”.