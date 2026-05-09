Il Partito Democratico rinnova i vertici nella Bat: Elisabetta Mastrototaro eletta Presidente

Si è svolto nella mattinata di oggi, sabato 9 maggio, a Trani, il Congresso provinciale del Partito Democratico di Barletta-Andria-Trani. Un momento utile a delineare la nuova guida politica del gruppo provinciale per le sfide future.

L’assemblea ha sancito l’elezione di Michele Lamacchia alla carica di Segretario provinciale, figura chiamata a guidare il partito in questa nuova fase. Ad affiancarlo in un ruolo di primo piano sarà l’avvocatessa Elisabetta Mastrototaro, votata all’unanimità come Presidente provinciale.

Entrano a far parte della Direzione provinciale: Berardino Cozzoli, Maurizio Di Pinto e Valentina Storelli.

Bartolo Sasso, segretario cittadino di Bisceglie dichiara: “A Michele Lamacchia, a Elisabetta Mastrototaro e ai nostri rappresentanti in Direzione va l’augurio di buon lavoro da parte di tutti gli iscritti e le iscritte del circolo di Bisceglie. Siamo certi che questa nuova squadra saprà interpretare con determinazione le istanze della nostra comunità. Infine un ringraziamento al senatore Dario Parrini per l’importante lavoro di coordinamento fatto in questi mesi di commissariamento”.